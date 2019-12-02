Будапешт в снежном убранстве

Первый за эту зиму обильный снегопад в столице Венгрии Будапеште привел к хаосу и пробкам на дорогах города, а также задержкам авиарейсов. Кроме того поезда опаздывали более чем на два-три часа, а некоторые даже были отменены. Из-за заснеженных дорог городские автобусы также работали с перебоями. Одна из линий метро Будапешта была закрыта до 15 часов.

Мэр венгерской столицы призвал добровольцев помочь расчистить улицы, так как, по его словам, для уборки снега удалось мобилизовать лишь половину от необходимого количества рабочих рук. В одном из городских районов сотрудники автоинспекции даже вынуждены были отказаться от выписывания штрафов и сами взялись за лопаты.

Впрочем, местные жители, несмотря на неудобства, не унывают и снега не боятся, зная, что век его совсем недолог. А многие ловят момент - благодаря снежному убранству получаются поразительные фотографии одного из красивейших городов Европы.