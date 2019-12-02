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Украинцы создали экохоррор для малышей

Украинцы создали экохоррор для малышей
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  Мария Горковская 
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Воспитать экосознание у младшего поколения. Такой целью задались украинские аниматоры и создали новый хоррор для детей "Упакованные в пластик". Его главная героиня почти Барби - Гарби (от английского garbage – отходы). Она увлекалась шоппингом, а потом испытала на себе все страшные последствия чрезмерного потребления.

Для создания картины авторы использовали мусор, собранный в центре Киева. Арт-проект под названием "Пластиквуд" - пародия на продукцию знаменитой фабрики звезд.

Голливуд создает иллюзию, будто главная цель всякого - жить в роскоши, быть знаменитым, обогащаться. "Пластиквуд" - это своего рода ирония. Мы пытаемся показать, что навязанный Голливудом образ мышления приводит лишь к накоплению отбросов.
Владимир Юдашкин
основатель студии PlastikWood Animation

Маленькому - и не только - зрителю предстоит вместе с Гарби потеряться в пластиковом лесу и повстречать его чудовищных синтетических монстров.

Осталось 6 дней до нашей премьеры. Это кульминация работы, которая кипела пол года без выходных. По традиции, мы начали в гараже, имея в наличии только кучу мусора и веру в идею, а сейчас разворачиваем мега-инсталляцию на территории 1000 кв метров. На нас смотрели как на сумасшедших когда слышали о том, что мы строим декорации из мусора и снимаем там стоп-моушен мультфильм. И наверное, от части, они правы, потому-что результат сводит с ума. Мы не просто сняли мультфильм, а еще построили лабиринт для зрителей по его сюжету, параллельно вовлекая сотни людей в движение за чистоту. На проекте собрались люди, которые сначала берутся за грандиозные идеи, а только потом думают как воплотить их в реальность, и если бы подумали заранее, то вырядили бы осмелились на такое. Кажется невозможным закончить запланированное за оставшееся время, но мы уже привыкли к подобному. Все по плану, открываемся в Четверг, 17 Октября в 19:00. Мы оцениваем искусство не деньгами, а эффектом, которое она производит на людей, по этому приглашаем всех бесплатно. Желающие смогут заплатить на выходе столько, сколько посчитают нужным. С Ноября мультфильм можно будет увидеть и в Планете Кино #garbie #plastikwood #stopmotion #trashtag

Publiée par PlastikWood Animations sur Vendredi 11 octobre 2019

"Мы одеваем Гарби в разные одежды, у нее множество машин, домов, всякой всячины. Речь идет о символе консьюмеризма. Игрушки помогают детям учиться. Наша история показывает им и эту сторону реальности", - рассказывает Юдашкин.

После премьеры в Киеве фильм отправится в путешествие по крупнейшим мировым фестивалям анимации. Уже сейчас его авторы задумываются о создании целого стоп-моушен сериала.

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