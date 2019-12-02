Украинцы создали экохоррор для малышей

Воспитать экосознание у младшего поколения. Такой целью задались украинские аниматоры и создали новый хоррор для детей "Упакованные в пластик". Его главная героиня почти Барби - Гарби (от английского garbage – отходы). Она увлекалась шоппингом, а потом испытала на себе все страшные последствия чрезмерного потребления.
Для создания картины авторы использовали мусор, собранный в центре Киева. Арт-проект под названием "Пластиквуд" - пародия на продукцию знаменитой фабрики звезд.
Маленькому - и не только - зрителю предстоит вместе с Гарби потеряться в пластиковом лесу и повстречать его чудовищных синтетических монстров.
"Мы одеваем Гарби в разные одежды, у нее множество машин, домов, всякой всячины. Речь идет о символе консьюмеризма. Игрушки помогают детям учиться. Наша история показывает им и эту сторону реальности", - рассказывает Юдашкин.
После премьеры в Киеве фильм отправится в путешествие по крупнейшим мировым фестивалям анимации. Уже сейчас его авторы задумываются о создании целого стоп-моушен сериала.