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Испания

Конференция ООН по климату: "Время действовать!"

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  Елена Караева 
Конференция ООН по климату: "Время действовать!"
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В Мадриде во вторник открылась конференция ООН по проблемам изменения климата, или, как ее еще называют COP 25.

Изначально мероприятие думали провести в чилийском Сантьяго. Протесты изменили планы организаторов, и плечо помощи подставила Испания, сделав жест солидарности, который был принят с благодарностью.

В COP 25 участвуют почти два десятка тысяч человек, как простые активисты-экологи, так и главы государств и правительств. Вести семинары и дискуссии пригласили ученых, политиков и общественных деятелей.

Главным лозунгом COP25 стали слова "Время действовать".

Конференция ООН по проблемам изменения климата закроется в испанской столице 13 декабря.

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