Всплеск ксенофобии в Колумбии

Даниэль Эррера – один из тех венесуэльцев, кто отправился в Колумбию в поисках лучшей жизни. Он не ожидал, что попадёт здесь в невыносимую ситуацию, когда не сможет произнести ни слова из опасений, что его выдаст венесуэльский акцент:

– Мне было страшно разговаривать на улице – я отовсюду слышал такого рода высказывания: «Эти чёртовы венесуэльцы приехали, чтобы разрушить нашу страну». В тот день мы, трое венесуэльцев, вместе шли по улице и очень боялись, поэтому решили вообще не разговаривать.

Несколько дней назад в столице страны Боготе начались массовые выступления оппозиции, вылившиеся в столкновения с полицией, общественный транспорт перестал работать из-за беспорядков. Даниэлю пришлось идти с работы пешком и по пути он услышал немало угроз в адрес венесуэльцев.

– Я участвовал в акциях протеста в Венесуэле, но мне не было так страшно, как здесь, – продолжает Даниэль. – Здесь я ощутил свою полную беззащитность. Там я мог просто взять телефон и позвонить кому-нибудь, кто мне помог бы, а здесь у меня было такое чувство, будто мои руки связаны.

По данным неправительственных организаций, именно с началом антиправительственных выступлений поднялась волна слухов о грабежах и актах вандализма, совершаемых мигрантами из Венесуэлы. Всего за несколько дней многочисленные сообщения, распространяемые в социальных сетях и мобильных приложениях, вызвали в Колумбии резкий всплеск ксенофобии. Рассказывает Антонио Васкес, мигрант из Венесуэлы:

– Многие мои соотечественники сказали: «Мы возвращаемся в Венесуэлу, ведь здесь может произойти то же самое, что было в Перу, или в Эквадоре». Там начали депортировать венесуэльцев, нападать на них, избивать. И даже здесь, в Боготе, в одном из районов уже было такое, люди стали кричать: «Прогнать венесуэльцев! Венесуэльцы – воры». От этого становится не по себе, и всё из-за трёх венесуэльцев, которые были арестованы за грабежи. Но почему мы все должны за это расплачиваться?

Более 20 венесуэльцев были недавно депортированы из страны – власти обвинили их в организации беспорядков. За последние годы, по ряду оценок, почти полтора миллиона человек перебрались в Колумбию из Венесуэлы.