Книга, а не смартфон

_Как побудить детей младшего возраста интересоваться чтением, а не электронными устройствами? В Эстонии выпустили книгу, комбинирующую тексты и новейшие технологии. _

В Таллине, столице Эстонии вкус к книгам детям прививают с опорой на новые технологии.

Разработчики говорят об обновлении традиционного искусства повествования, когда слушатель не отделен от текста, а постоянно взаимодействует с ним. В основе проекта - публикация серии книг, посвященной забавным персонажам Шэммиз. С помощью цифровой ручки даже самые маленькие дети читают, а точнее слушают текст, а также отвечают на поставленные вопросы.

Лаура Пят, менеджер проекта, рассказывает: "Для нас первой и главной задачей было сделать ранее образование веселым и привлекательным. Одновременно мы хотели вернуть к чтению детей, накрепко привязанных сегодня к гаджетам".

Забавные Шэммиз - это 5 книг и 1 игра, выпущенные на двух языках - эстонском и латышском

Бюджет проекта - без малого полмиллиарда евро. 370 с лишним тысяч евро выделено по линии Европейской политики сплочения. Интерактивные книги прошли проверку в 400 детских садах.

Воспитательница одного из таллинских садов рассказывает: "Они могут взять ручку и навести ее на того или иного героя, и книга определенным образом оживает".

Майра Добеле сценарист и автор, рассказала, что ее привлекает возможность развить в самых маленьких любовь к книге: "Ведь есть дети, которые не знают, где у книги начало, а где конец, они не знают, что при чтении вы переворачиваете страницы. Я встречала малышей, у которых дома вообще нет книг, там и взрослые не читают".

Книги были разработаны в партнерстве с педагогами и психологами из Эстонии и Латвии. Умная ручка - обязательный элемент набора, позволяющий ребенку взаимодействовать с книгой.

Мария Юримяэ, эксперт по раннему обучению, отмечает: "Некоторые дети любят действие и реакцию на действие. Такие вот интерактвиные книги помогают им заинтересоваться чтением. В наших книгах есть все притягательные аспекты цифрового экрана, но при этом книга остается книгой".

Умная ручка выручит родителей, когда у них нет времени перечитать малышу понравившуюся историю.

"Маленькие дети любят слушать истории по сто раз, - напоминает Лаура Пят. - Родители порой говорят: ну сколько можно! Цифровая ручка без проблем будет вновь и вновь рассказывать ребенку историю".

Проект предполагает дальнейшее развитие: книги с цифровыми ручками будут выпущены на финском языке.