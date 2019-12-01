Самый большой съезд Дедов Морозов в мире

Самое большой съезд Дедов Морозов прошел в Германии
Около 70 сказочных персонажей и их помощников прошлись маршем по южному баварскому городу Мурнау 30 ноября.
Цель — снова быть упомянутыми в Книге рекордов Гиннесса - как это было в прошлом году — и выступить против коммерциализации религиозного фестиваля. Но по словам организатора мероприятия, проводится оно не для рекордов, а для детей и рождественского настроения.
Съезду Дедов Морозов в Мурнау уже около 40 лет. Традиция пошла от встречи за пивом нескольких одетых в костюмы главных новогодних персонажей .
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