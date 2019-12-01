В Ираке, несмотря на отставку премьер-министра Аделя Абдель Махди, не прекращаются протесты. Десятки человек получили ранения в Эн-Наджафе, где для разгона демонстрантов силы безопасности применили слезоточивый газ и резиновые пули. Информационные агентства, со ссылкой на источники в полиции, сообщают, что манифестанты снова подожгли расположенное в городе иранское консульство.

В Багдаде состоялась массовая демонстрация, к которой присоединились студенты. Участники шествия почтили память погибших во время антиправительственных протестов. С первого октября жертвами столкновений стали более 400 человек. Пострадали свыше 15 тысяч. Причины протестов: ухудшение условий жизни, высокая безработица и коррупция.

Прошение об отставке глава иракского кабинета Адель Абдель Махди подал в субботу. В воскресенье его одобрили большинство иракских законодателей.