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Испания

Мадрид готовится к COP25

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  Ирина Шелудкова 
Мадрид готовится к COP25
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Мадрид готовится к проведению встречи на высшем уровне: со 2 по 13 декабря в столице Испании пройдет 25-я сессия Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата.

Ожидается, что саммит, который изначально должен был состояться в Чили, посетят делегации 196 стран, в том числе около 50 глав государств и правительств.

Министр экологических преобразований Испании Тереса Рибера отметила: "На ближайшее время место проведения конференции считается уже не территорией Испании — это территория ООН и Чили, площадка для многосторонней встречи. Наступило время действовать в защиту климата".

REUTERS/Sergio Perez

Менее чем за неделю до начала переговоров эксперты ООН опубликовали доклад, согласно которому концентрация парниковых газов на Земле достигла рекордного уровня, а темпы роста промышленности не замедляются, несмотря на обязательства, принятые в Парижском климатическом соглашении.

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