Гаага: нападавший не найден

Напавшего с ножом на прохожих в Гааге найти пока не удалось. Руководствуясь свидетельствами очевидцев, полиция Нидерландов продолжает поиски смуглого мужчины лет 45-50, одетого в чёрное. Главная торговая улица Гааги Роте-Мааркт, на которой произошёл инцидент, перекрыта. Причина атаки не выяснена; по данным властей королевства, пока нет оснований полагать, что злоумышленник руководствовался террористическими мотивами.

Представитель полиции Мария Куипер говорит:

"Приблизительно без четверти восемь вечера, мы узнали о том, что здесь произошло нападение с применением холодного оружия. Три человека ранены, сейчас мы ищем подозреваемого".

Нападение было совершено у магазина Hudson's Bay в историческом центре города. Все трое пострадавших несовершеннолетние. Они прошли лечение в больнице и уже отпущены домой. В полиции сообщили, что в целях предосторожности на некоторое время прекращают информировать о происшествии, но расследование идёт полным ходом.