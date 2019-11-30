Фухимори на свободе

Лидер перуанской оппозиции Кейко Фухимори вышла из тюрьмы после 13 месяцев, проведенных в заключении в СИЗО. Фухимори, глава одной из крупнейших влиятельных политических партий страны "Народная сила" и экс-кандидат в президенты республики, была помещена в камеру предварительного заключения в октябре прошлого года.

Она проходит подозреваемой по делу об отмывании денег, которое связано с незаконными схемами бразильской строительной компании Odebrecht. Следователи предполагают, что во время предвыборных кампаний 2011- 2016 годов Фухимори и ее партия незаконно получили от бразильской фирмы и нескольких крупных предпринимателей более 1 млн долларов. Приговор по этому делу суд еще не вынес, так что возвращение Кейко Фухимори в тюрьму не исключено.