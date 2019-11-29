Москва признана лучшим туристическим направлением в мире

Туристический "Оскар" впервые достался Москве. Столица России получила престижную премию World Travel Awards в номинации лучшее городское туристическое направлением в мире (The Best Travel Destination. City). На это звание претендовали, в частности, такие города как Лондон, Нью-Йорк и Париж.

На своей странице в "Вконтакте" мэр Москвы Сергей Собянин написал: "Действительно лучший город земли!" Он сообщил, что в текущем году в Москве уже побывали 19,5 млн туристов и 45 млн экскурсантов, приезжавших в российскую столицу на сутки.

Благодаря туризму городской бюджет ежегодной получает доход в 120 миллиардов рублей. В 2010 году этот показатель был примерно в четыре раза меньше.

Международная премия World Travel Awards была учреждена в 1993 году. Церемония награждения победителей прошла в столице Омана Маскате. А в следующем году гранд-финал премии пройдет в Москве.

Премию присуждает международное жюри, в состав которого входят эксперты индустрии гостеприимства и также специалисты из Всемирного совета путешествий и туризма.

Российская компания "Аэрофлот" победила в номинациях "Лидирующий авиационный бренд" и "Лучший бизнес-класс". Крымский отель Mriya Resort & SPA в Ялте признан лучшим в четырех номинациях.

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