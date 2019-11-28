Албания: спасти выживших

Вот уже вторую ночь проводят в палатках жители албанского Дурреса, пострадавшего от сильного землетрясения в минувший вторник. На футбольном стадионе вырос палаточный городок, который всё расширяется по мере прибытия ищущих убежища. Сюда и идут и те, кто остались без крова и те, кто боится афтершоков.

"Зачем мне идти домой? Мне страшно. Вот я пошла туда. взяла свои лекарства. а тут опять новый толчок, всё затряслось, я так перепугалась. И теперь не хочу там оставаться".

Власти пообещали разместить оставшихся без крова жителей пострадавших районов в отелях, чтобы они смогли перезимовать.

Подземные толчки силой 6,4 десятых балла сотрясли прибрежные районы Албании около 4 часов утра по местному времени, когда большинство людей ещё спали. Число погибших достигло 35, но оно ещё может возрасти. Повторные толчки всё ещё продолжаются: один из них прервал выступление косовского президента Хашима Тачи, приехавшего выразить свою поддержку.

В Дурресе и другом городе, Тумане, круглосуточно продолжаются поисковые работы. Спасатели торопятся: они надеются ещё найти живых под обломками зданий.

"Ситуация немного хаотичная, если можно так сказать. Но очень много правительственных структур и неправительственных гуманитарных организаций работают на месте, пытаясь помочь людям и обеспечить их всем необходимым", - говорит представитель Красного Креста в Албании Фатос Ксенго.

На помощь Албании пришли добровольцы из соседних стран, в том числе и из Сербии.

Обитатели палаточных городков надеются , что температура продержится в ближайшие дни выше 10-градусной отметки, но синоптики прогнозируют дожди, которые могут сильно осложнить поисково-спасательные работы.

Это землетрясение уже второе в Албании с начала осени. Его эпицентр находился в 10 километрах от города Шиджак, недалеко от столица Тираны.