Макрон: "Настоящий альянс - это действия, не слова"

Президент Франции Эммануэль Макрон во время переговоров в Париже с генсекретарем НАТО Йенсом Столтенбергом призвал страны альянса сосредоточиться на стратегических целях. Речь идет о борьбе с терроризмом и обеспечении мира в Европе. "Полагаю, я внес ясность", - отметил Макрон, который в начале ноября заявил СМИ о "гибели мозга НАТО". С комментариями не согласились многие европейские политики. Макрон и Столтенберг выразили надежду на успешное проведение юбилейного саммита альянса, который состоится в Лондоне 3-4 декабря.

Эммануэль Макрон, президент Франции: "Настоящий альянс - это решения, действия, а не слова. Поэтому я надеюсь, мы будучи союзниками, действительно обсудим наши конкретные обязательства по борьбе с терроризмом в Сахеле и Левант. Военное вмешательство Турции несколько недель назад подняла реальные вопросы. Они должны быть решены".

В октябре Анкара на севере Сирии провела операцию "Источник мира", направленную против курдских формирований, которые считает террористическими. Союзники по НАТО были поставлены перед свершившимся фактом, что крайне возмутило Париж и другие страны блока. Хотел бы Макрон поговорить и по поводу закупок Турцией российской системы С-400.

Беспокойство Макрона вызывает и то, что Франция практически в одиночку с 2014 проводит операцию "Бархан" в Сахеле и Сахаре с целью стабилизации региона и борьбы с терроризмом.

Генеральный секретарь НАТО считает, что, несмотря на трудности, альянс - единственный ответ на существующие вызовы.

Йенс Столтенберг, генсекретарь НАТО: "Европейский союз не может защитить Европу один, без НАТО. Европейское единство не может заменить единство трансатлантическое. Сильный альянс и крепкий Евросоюз - две стороны одной медали. И то, и другое необходимо для дальнейшей свободы и процветания Европы".

На пресс-конференции по итогам переговоров со Столтенбергом, Макрон призвал к установлению с Россией основательного, прозрачного и требовательного диалога.