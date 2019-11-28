В преддверии юбилейного саммита НАТО, который пройдет 3 и 4 декабря в Лондоне, 29 стран членов-альянса договорились о перераспределении расходов на его содержание.

На сегодняшний день они составляют более двух миллиардов евро. Доля Германии - 14,8%, а США - порядка 22-х %. Новая схема предполагает, что с 2021 года как США, так и Германия будут оплачивать по 16% расходов. Оставшуюся часть в разных пропорциях уплатят остальные члены НАТО.

Вашингтон сможет ежегодно экономить 120 миллионов в пересчете на евро. А вот Берлину придется каждый год выкладывать из национального бюджета на 33 миллиона евро больше.

Единственная страна, отказавшаяся от участия в перераспределении расходов на содержание НАТО, - это Франция. Париж отклонил этот план как несоответствующий поставленным целям.

Средства из общей кассы НАТО идут в том числе на содержание штаб-квартиры в Брюсселе и командных пунктов. Часть предусмотрена для инвестиций в развитие общей инфраструктуры.