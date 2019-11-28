Македонский фильм "Бог существует, ее имя Петруния" получил кинопремию Европейского парламента Lux Prize. Об этом объявил председатель Европарламента Давид Сассоли. Награду на церемонии в Страсбурге получили режиссер Теона Стругар Митевска, ее сестра Лабина, и исполнительница главной роли актриса Зорица Нушева.

Теона Стругар Митевска, режиссер: "Меня критикуют македонские политики, говорят, что моя картина слишком политическая. Это правда. Меня как автора интересуют социальные девиации, и я считаю своим долгом высказывать свое мнение, рассказывать о проблемах, о которых никто никто не осмеливается говорить. Но если этого не делать, то как, в конечном счете, мы построим лучшее будущее?"

Молодой и безработной Петрунии удается победить в традиционно мужских соревнованиях, устроенных в честь религиозного праздника. В обществе с патриархальными ценностями, победа оборачивается для нее множеством проблем. Но женщина не сдается.

Теона Стругар Митевска, режиссер: "Мы должны выступать против патриархальной системы на Балканах, в целом в Европе и мире. К сожалению, это наиболее часто встречающаяся форма социальной организации. Это касается всех нас. Но мы живем в столь удивительном времени. Мы задаемся вопросами, дерзаем и рискуем, как Петруния. Знаете, перемены наступают, они возможны. Уникальное время".

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в македонском городе Штип. Во время религиозного шествия по традиции в реку сбрасывают крест. Его пытаются выловить ныряльщики: кто поймает крест, тому целый год будет сопутствовать удача. Женщин к состязанию не допускают. Но одна нарушила правила. За эту историю и зацепилась режиссер, которая вот уже не в первый раз поднимает тему гендерного неравенства и рассуждает о месте церкви в современном обществе.

Кинопремия Европарламента вручается ежегодно и привлекает дополнительное внимание к европейскому кинематографу. До объявления победителя картины-участницы конкурса можно увидеть в кинотеатрах во всех странах ЕС.