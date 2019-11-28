Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Брюссельское бюро

Лучший фильм по версии Европарламента получил LUX Prize

 Комментарии
  Ирина Александрова 
Лучший фильм по версии Европарламента получил LUX Prize
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Македонский фильм "Бог существует, ее имя Петруния" получил кинопремию Европейского парламента Lux Prize. Об этом объявил председатель Европарламента Давид Сассоли. Награду на церемонии в Страсбурге получили режиссер Теона Стругар Митевска, ее сестра Лабина, и исполнительница главной роли актриса Зорица Нушева.

Теона Стругар Митевска, режиссер: "Меня критикуют македонские политики, говорят, что моя картина слишком политическая. Это правда. Меня как автора интересуют социальные девиации, и я считаю своим долгом высказывать свое мнение, рассказывать о проблемах, о которых никто никто не осмеливается говорить. Но если этого не делать, то как, в конечном счете, мы построим лучшее будущее?"

Молодой и безработной Петрунии удается победить в традиционно мужских соревнованиях, устроенных в честь религиозного праздника. В обществе с патриархальными ценностями, победа оборачивается для нее множеством проблем. Но женщина не сдается.

Теона Стругар Митевска, режиссер: "Мы должны выступать против патриархальной системы на Балканах, в целом в Европе и мире. К сожалению, это наиболее часто встречающаяся форма социальной организации. Это касается всех нас. Но мы живем в столь удивительном времени. Мы задаемся вопросами, дерзаем и рискуем, как Петруния. Знаете, перемены наступают, они возможны. Уникальное время".

Фильм основан на реальных событиях, произошедших в македонском городе Штип. Во время религиозного шествия по традиции в реку сбрасывают крест. Его пытаются выловить ныряльщики: кто поймает крест, тому целый год будет сопутствовать удача. Женщин к состязанию не допускают. Но одна нарушила правила. За эту историю и зацепилась режиссер, которая вот уже не в первый раз поднимает тему гендерного неравенства и рассуждает о месте церкви в современном обществе.

Кинопремия Европарламента вручается ежегодно и привлекает дополнительное внимание к европейскому кинематографу. До объявления победителя картины-участницы конкурса можно увидеть в кинотеатрах во всех странах ЕС.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.