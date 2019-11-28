Евродепутаты объявили климатическое ЧП

Этот выпуск программы «Вкратце из Брюсселя» посвящён тому, что произошло в Страсбурге, куда уехал на пленарную сессию Европарламент.

Депутаты проголосовали за то, чтобы по всему миру была объявлена чрезвычайная климатическая ситуация. Такая резолюция вызвала недовольство некоторых законодателями и даже фракций, которые опасаются очередного затягивания поясов - во имя «зелёной» экономики.

Евродепутаты бьют климатическую тревогу

Европа становится первым континентом, который бьёт глобальную тревогу в связи с изменениями климата на планете. За это проголосовали 429 евродепутата, против - 225.

По всему ЕС прокатилась волна протеста молодежи, которая обвиняла политиков в бездействии перед лицом неминуемой, по её мнению, катастрофы.

В ответ на это либеральная фракция «Обновление Европы» призвала правительства принять меры к тому, чтобы глобальное потепление не привысило к 2050 году полутора градусов по Цельсию.

«Речь идет об объявлении чрезвычайного положения в смысле климата и окружающей среды, - сказал французский либерал Паскаль Канфэн. - Нужно предпринять соответствующие и очень конкретные действия в связи с этим ЧП. То есть его мало объявить, нужно действовать, принимать правильные политические решения, мыслить таким образом".

В такой обстановке всё больше депутатов выступают против ежемесячных перемещений Европарламента из Брюсселя в Страсбург и обратно. По оценкам, в результате одной только такой поездки в атмосферу выбрасывается 19 тыс тонн углекислого газа.

Кроме того, критики подвергаются такие страны, как Польша, по-прежнему сильно зависящие от угля. Представитель экологического движения "Гринпис" требует более резкого сокращения вредных выбросов, чем запланировано:

«Целевой показатель в 55 процентов, к которому призывают европейский парламент и ряд правительств, не удержит потепление ниже 2 градусов, - говорит Себастьян Манг. - Для "Гринпис" и другие защитники окружающей среды требуют увеличить этот показатель до 65 процентов. Вот как выглядит климатическое действие ".

Урсула фон дер Ляйен назвала первоочередной задачей возглавляемой ею Еврокомиссии разработку так называемой «Новой зелёной сделки», под которой должны подписаться лидеры всех стран ЕС. Она предполагает выделение больших денег на борьбу с климатическими изменениями.

Заступились за женщин

Европарламент призвал Евросоюз присоединиться к международному соглашению о борьбе с насилием в отношении женщин, известному как Стамбульская конвенция. За резолюцию об этом проголосовало 500 депутатов.

Она требует от ЕС и семи стран-членов, подписавших, но не ратифицировавших Конвенцию Совета Европы, срочно завершить этот процесс.

Демонстранты напомнили депутатам о жертвах домашнего насилия.