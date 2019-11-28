Спасатели со всей Европы спешат на помощь Албании

Cпасатели со всей Европы не прекращают разбор завалов во втором по величине городе Албании Дурресе. В результате землетрясения магнитудой 6,4 здесь во вторник обрушились до 30 многоэтажных зданий. Число жертв стихии достигло на сегодня 40 человек, среди них целые семьи.

В Дурресе команде Управления гражданской обороны Министерства внутренних дел Хорватии и их восьми собакам удалось обнаружить под завалами мужчину.

Двух выживших, одного в Дурресе, другого в Тумане (пригороде столицы Тираны), нашли и вытащили на поверхность греческие спасатели. Прибывшие в Албанию сразу после того, как стало известно о землетрясении, итальянские пожарные при разборе завалов используют новейшие приборы для поиска и обнаружения пострадавших. Бок о бок с ними работает команда из Сербии. Но несмотря на все усилия, только за минувшую чночь были обнаружены 40 тел

Но, несмотря на все усилия, только за минувшую ночь были обнаружены 40 тел, сообщили в Министерстве обороны Албании.