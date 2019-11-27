Карточный домик Урсулы

"Лучше поздно, чем никогда", - вздохнули с облегчением депутаты Европарламента, готовясь утвердить новый состав Еврокомиссии. Её председатель Урсулой фон дер Ляйен уже не выполнила обещания обеспечить в своём коллективе гендерный баланс. Под её руководством будут трудиться 11 женщин и 15 мужчин.

Построено что-то вроде карточного домика. В нём Фон дер Лайен будет тузом, заменив Жан-Клода Юнкера во главе Еврокомиссии. У нее будет три заместителя – соответственно, короли и дама. За ними строят ведущие европейские партии.

Социалист Франс Тиммерманс займётся подготовкой "Зелёного соглашения" стран ЕС.

Под его началом Стелла Кириакиди будет курировать здравоохранение, Януш Войцеховский - сельское хозяйство, Адина-Иоанна Валеан — транспорт, Кадри Симсон - энергетику, Виргиниус Синкявичюс — вопросы окружающей среды, океанов и рыболовства.

Либерал Маргрете Вестагер будет заведовать цифровой сферой и конкуренцией. Ей подчиняются еврокомиссары:

Тьерри Бретон — по внутреннему рынку. Мария Габриэль - по инновациям и молодежи. Елена Далли - по равенству. Улва Юханссон по внутренним делам.

Консерватор Валдис Домбровскис отвечает за экономику ЕС.

В его команде: Паоло Джентилони. Николас Шмит, которому поручены рабочие места и социальные права. Элиза Феррейра — в её портфеле сплочёние и реформы. Фил Хоган займётся торговлей, в частности, разработкой коммерческой сделки с Соединённым королевством.

Будет ли в колоде Джокер?

Правительство Великобритании, которая является пока полноправным членом Евросоюза, отказывается делегировать комиссара.

Обделён при раздаче карт Маргаритис Схинас, ему досталась функция «защиты нашего европейского образа жизни”, в чем кое-кто усмотрел защиту европейской уклада от мигрантов. Теперь на двери его кабинета будет табличка “Продвижение европейского образа жизни”.

У фон Дер Ляйен есть в рукаве ещё несколько козырей:

Министр иностранных дел Испании Жосеп Боррель возглавил дипломатическое ведомство ЕС. Обеспечение верховенства закона берут на себя Вера Юрова и Дидье Рейндерс.

"Судьба Еврокомиссии будет зависить от того, как лягут карты", - предсказывают наблюдатели в Страсбурге.