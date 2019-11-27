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США

Трамп помиловал Хлеб с Маслом

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  Кнарик Хачатрян 
Трамп помиловал Хлеб с Маслом
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Воспользовавшись правом главы государства, президент США Дональд Трамп помиловал перед Днём благодарения двух индеек, продолжив давнюю традицию.

На этот раз счастливыми избранниками оказались птицы Брэд и Баттер (Хлеб и Масло). Церемония состоялась в Розовом саду Белого дома.

"Удачи тебе, Баттер", - напутствовал помилованного президент.

Обе индейки появились на свет несколько месяцев назад в штате Северная Каролина, к этому дню их специально готовили. Спасая птиц от ножа повара, Трамп не упустил возможность пошутить над своими противниками:

"К счастью, Джексоны, выращивая Хлеб с Маслом, специально воспитали в них способность сохранять спокойствие при любых обстоятельствах, и это им очень пригодится, потому что они уже получили повестки в комитет Адама Шиффа в четверг, и сотни людей тоже", - сказал Дональд Трамп.

Национальный праздник День благодарения в США отмечают в четвёртый четверг ноября. В преддверии нынешнего президента страны пригласили дать показания в конгрессе во время слушаний в рамках процедуры его импичмента.

Праздник семья Трампов отметит в своём поместье Мар-а-Лаго во Флориде. А Брэд и Баттер будут доживать свой век в Gobblers Rest (Доме отдыха индюков) в Политехническом институте штата Вирджиния под присмотром студентов, куда в своё время отправились и их предшественники.

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