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Сирия

Наступление на Идлиб

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  Павел Барсуков 
Наступление на Идлиб
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Правительственная сирийская армия продолжает наступление в провинции Идлиб на северо-западе страны. Военные сообщают, что за последние дни взяли под контроль несколько деревень в районе стратегически важного шоссе М5.

Сирия и Россия обвиняют боевиков и умеренную оппозицию в постоянных провокациях и отказе от демилитаризации, что нарушает статус зоны деэскалации. Те, в свою очередь, обвиняют Дамаск и Москву в нанесении авиаударов по гражданским объектам.

На этом фоне вертолёты российских войск расширяют зону патрулирования на севере и северо-востоке Сирии: в зоне деэскалации и в «полосе безопасности» вдоль границы с Турцией. Лётчики обеспечивают поддержку отрядам российской военной полиции и следят за безопасностью на пунктах раздачи гуманитарной помощи.

Российские и турецкие военные совместно патрулируют этот регион с начала ноября, после заключения соглашения об урегулировании на севере Сирии.

В Анкаре утверждают, что присутствие турецких военных является гарантией возвращения региона к мирной в жизни. Среди прочего, широко освещается восстановление школ, в том числе для детей, потерявших родителей на войне.

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Видеомонтаж • Павел Барсуков

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