Лига чемпионов: «Зенит» обыграл «Лион»

«Зенит» обыграл дома французский «Лион» со счетом 2:0. Голы на счету Артема Дзюбы и Магомеда Оздоева. Благодаря победе российский клуб поднялся на второе место в группе G. «Зенит» сохраняет шансы на выход в 1/8 финала Лиги — для этого петербуржцам необходимо 10 декабря обыграть в гостях «Бенфику». Португальцы на последних минутах матча упустили победу над «Лейпцигом», который обеспечил себе первую путевку в плей-офф из группы.

«Барселона» обеспечила себе выход из группы F с первого места, обыграв дортмундскую «Боруссию» в групповом матче Лиги чемпионов со счётом 3:1. «Интер» благодаря победе над пражской «Славией» выходит на второе место.

В группе Е «Ливерпуль» и «Наполи» разошлись миром (1:1) , а «Ред Булл» из Зальцбурга разгромил бельгийский «Генк» со счетом 4:1

Английский «Челси» и испанская «Валенсия» победителя во встрече не выявили. Счет матча группы H — 2:2. Голландский «Аякс» в свою очередь обыграл «Лилль» со счетом 2:0 и возглавил турнирную таблицу с 10 очками.