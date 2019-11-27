Кристин Лагард расписалась на евро

Кристин Лагард, вступившая 1 ноября в должность председателя Европейского центробанка, на официальной церемонии поставила подпись на 20-евровой купюре. Теперь эта подпись будет воспроизводится на всех свеженапечатанных европейских банкнотах.

«В зоне евро банкноты используются в розничной торговле. Это самый популярный способ платежа. В 79% сделок расчёты совершаются наличностью: банкнотами и монетами».

Согласно последним социологическим опросам, три четверти жителей зоны евро позитивно оценивают единую европейскую валюту. Это самый высокий показатель за все время её существование. Новый председатель ЕЦБ обещает поддержать это доверие.

«Наша задача – это проведение денежной политики и надзор над банками, с тем чтобы гарантировать безопасность и стабильность евро».

Ранее Кристин Лагард дала понять, что главной угрозой считает дальнейшее замедление экономического роста. Она призвала национальные правительства активнее стимулировать экономику при помощи государственных инвестиций и снижения налогов.