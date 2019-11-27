Эксклюзивное интервью Урсулы фон дер Ляйен

Сразу после голосования в Европарламенте наш корреспондент Даррен Маккаффри поговорили с избранным председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.

ДМ: Ваша любимая тема это изменение климата и сокращение углеродных выбросов. Но сами вы способствуйте этим выбросам больше, чем кто-либо из граждан ЕС, так как вам приходится много летать на самолёте. Сократите ли вы количество перелётов председателя Еврокомиссии?

Урсула фон дер Ляйен: Самое важное, что нам нужно сделать, это разработать новые технологии, которые бы позволили всем нам путешествовать. Потому что мы не можем объявить людям в один прекрасный день, что они больше не должны путешествовать. Нам нужны такие технологии, которые позволят нам сократить углеродные выбросы, будут использовать возобновляемые источники энергии и не будут вредить окружающей среде. Вот к этому нужно стремиться.

ДМ: На следующей неделе пройдет саммит НАТО. Президент Эммануэль Макрон сказал недавно, что у альянса произошла смерть мозга. Согласны ли вы с этим?

Урсула фон дер Ляйен: НАТО – очень энергичный альянс. Я это хорошо знаю. По моему, он всегда будет существовать для коллективной обороны, согласно статье 5. Это самый сильный военный альянс в мире. Но у нас как у Европейского Союза есть и другие задачи. Поэтому мы строим Европейский оборонный союз, который дополнит НАТО, выполняя другие функции. По моему, нам нужны оба. НАТО – для коллективной обороны и ЕОС – для решения специфических задач.