Планы Еврокомиссии и реальность

Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:
"Новая Еврокомиссия больше всего говорит о климате и равенстве полов. Эти же проблемы особенно интересуют сейчас общественность - за отсутствием ещё более срочных.
Но в брюссельскую повестку дня всегда врывались кризисы — финансовый с 2008 года, миграционный в 2015, теракты и радикализм в 2016 году. Тогда европейцы требовали их преодоления от национальных правительств и союзного, перегруженные ведомства получали дополнительные ресурсы.
Экономический спад и рост безработицы маячят пока на заднем плане, но они опять могут стать главной заботой Еврокомиссии, так же, как и безопасность. Сейчас в Евросоюзе относительно спокойно и благополучно, и многие спрашивают, нужен ли он вообще.
Выход из него Великобритании, вероятно, будет болезненным и дестабилизирующим, и силы придётся бросить на ликвидацию его последствий. И тогда могут вспомнить, что в момент создания Еврокомиссии в ней не было представлено Соединённое королевства, сейчас ещё член ЕС, а значит и её легитимность окажется под вопросом.
Председателю Урсуле фон дел Ляйен и её комиссарам нужно ждать много неожиданного".