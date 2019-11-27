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Брюссельское бюро

Планы Еврокомиссии и реальность

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  Андрей Бекетов 
Планы Еврокомиссии и реальность
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REUTERS/Vincent Kessler
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Корреспондент Euronews Андрей Бекетов передаёт из Брюсселя:

"Новая Еврокомиссия больше всего говорит о климате и равенстве полов. Эти же проблемы особенно интересуют сейчас общественность - за отсутствием ещё более срочных.

Но в брюссельскую повестку дня всегда врывались кризисы — финансовый с 2008 года, миграционный в 2015, теракты и радикализм в 2016 году. Тогда европейцы требовали их преодоления от национальных правительств и союзного, перегруженные ведомства получали дополнительные ресурсы.

Экономический спад и рост безработицы маячят пока на заднем плане, но они опять могут стать главной заботой Еврокомиссии, так же, как и безопасность. Сейчас в Евросоюзе относительно спокойно и благополучно, и многие спрашивают, нужен ли он вообще.

Выход из него Великобритании, вероятно, будет болезненным и дестабилизирующим, и силы придётся бросить на ликвидацию его последствий. И тогда могут вспомнить, что в момент создания Еврокомиссии в ней не было представлено Соединённое королевства, сейчас ещё член ЕС, а значит и её легитимность окажется под вопросом.

Председателю Урсуле фон дел Ляйен и её комиссарам нужно ждать много неожиданного".

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