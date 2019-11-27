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Франция

Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии

 Комментарии
  Ирина Александрова  и AFP, RWS, TASS
Европарламент утвердил новый состав Еврокомиссии
Авторское право
Reuters
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Депутаты Европарламента на пленарной сессии в Страсбурге утвердили новый состав Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. За предложенных комиссаров высказался 461 депутат, против - 157, воздержались - 89. Всего в голосовании участвовали 707 парламентариев. Ранее представляя кандидатов Урсула фон дер Ляйен сказала:

"У каждого члена моей команды своя личная история и взгляды на будущее Европы. У каждого из них будет своя сфера ответственности, свои приоритеты. Но вместе мы будем одной командой, работающей в общеевропейских интересах. Мы будем одной командой, которая будет трудиться рука об руку с Европарламентом и со странами-членами ЕС для того, чтобы ответить на вызовы, стоящие перед нашим поколением".

Задачи новой Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен разделила на четыре основных направления: изменение климата, безработица, гендерное равенство и миграция. Еврокомиссары смогут приступить к исполнению своих обязанностей 1 декабря, спустя месяц после ранее назначенного срока.

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