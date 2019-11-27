Лиги чемпионов: взлеты и падения

Два поздних гола Килиана Мбаппе и Пабло Сарабии позволили французскому "Пари Сен-Жермену" увезти ничью с "Сантъго Бернабеу" в матче с "Реалом" и досрочно гарантировать себе первое место в группе. Ранее дубль за Королевский клуб оформил Карим Бензема. "Реал" выходит в плей-офф со второго места в группе А. В другом матче бельгийский "Брюгге" сравнял счет уже в компенсированное время против "Галатасарая" и получил две красные карточки за празднование гола. Крепен Диатта получил вторую желтую карточку за то, что снял футболку, а Клинтон Мата за то что пнул угловой флажок.

Роберт Левандовски оформил самый быстрый покер в истории Лиги Чемпионов, а его "Бавария" разгромила "Црвену Звезду". "Тоттенхэм" уступал 0:2 "Олимпиакосу", но вырвал победу 4:2.

Вничью 1:1 сыграли лидеры группы С "Манчестер Сити" и "Шахтер". "М Сити" уже гарантировал себе лигочемпионскую весну, а вот "Шахтер" разыграет ее в матче последнего тура с "Аталантой".

Наконец, в группе D всех шансов на весенний плей-офф лишился российский "Локомотив", уступивший дома "Байеру" 0:2. "Ювентус" обыграл "Атлетико" и гарантировал себе первое место.