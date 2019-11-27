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Брюссельское бюро

Граждане - о задачах Еврокомиссии

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  Андрей Бекетов 
Граждане - о задачах Еврокомиссии
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REUTERS/Vincent Kessler
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Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Состав Еврокомиссии утверждён, и на этом завершился сезон обновления учреждений Евросоюза. Он начался с выборов Европарламент.

Кандидатам на высокие исполнительные посты, которые сами побывали депутатами, пришлось сражаться в теледебатах, представлять свои программы на митингах. Многие отсеялись на парламентских слушаниях, прошли люди с не совсем безупречной репутацией, гарантии от коррупции нет.

Но в итоге бюрократический аппарат Брюсселя оказался сформирован из политиков и управленцев, проверенных на компетентность, демократически избранных и подотчетных обществу.

Мы записали мнения об этом самих самих граждан.

Многие назвали приоритетным направлением деятельности новой Еврокомиссии борьбу с изменениями климата.

Одна девочка сказала:

"Есть и другие проблемы, но если мы не изменим то, что происходит с планетой, тогда может не стать планеты, на которой мы могли бы решить другие проблемы".

На втором и третьем по важности местах оказались трудоустройство и миграция. Опрошенные женщины ратуют за равенство полов.

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