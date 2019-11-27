Соседская помощь для пострадавших от землетрясения

Правительство Албании официально объявило 27 ноября общенациональным днем траура по погибшим в результате землетрясения, произошедшего накануне. По последним данным, число жертв стихии возросло до 32 человек. 658 – получили ранения. 47 человек были извлечены спасателями из-под завалов. Наиболее серьезный ущерб удар стихии нанес второму по величине городу Албании Дурресу.

Ильва Таре, Euronews Albania: «Это лагерь с временными палатками, расположенный на "Стадионе Нико Дована" в Дурресе. Здесь размещены 2,5 тысячи человек. Я разговаривала здесь с членами семьи, в которой есть маленькие дети. Они до сих пор не могут прийти в себя после произошедшего».

На помощь пострадавшим пришли спасатели и благотворительные организации из соседних стран.

«Наблюдается некоторый хаос, но у нас в наличии есть всё, что необходимо для людей, – рассказывает Фатос Дженго из Албанского Красного Креста. – Помощь оказывают как государственные, так и негосударственные организации».

В городе Тумане на севере Албании на руинах зданий, под обломками которых всё еще могут находится живые люди, работают спасатели из Сербии.

Жители Косова организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Пункт по приёму вещей и продуктов был открыт на центральной площади Приштины.