Повторные толчки осложняют работу спасателей

Повторные подземные толчки — афтершоки — ощущаются на территории Албании. Один из них произошёл во время визита в регион главы соседнего Косова Хашима Тачи.

Опасность повторных сотрясений сильно осложняет работу спасателей, которые не прекращают поиск выживших. Из-под обломков спасены 47 человек.

Число жертв землетрясения достигло уже 35. Правительство страны объявило 27 ноября днём траура по погибшим. Число раненых превышает 650 человек.

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло утром во вторник, эпицентр находился недалеко от столицы страны. Наиболее серьезный ущерб удар стихии нанес второму по величине городу Албании Дурресу.

На помощь пострадавшим пришли спасатели и благотворительные организации из соседних стран. В городе на севере Албании на руинах зданий, под обломками которых всё еще могут находится живые люди, работают спасатели из Сербии.

Жители Косова организовали сбор гуманитарной помощи для пострадавших. Пункт по приёму вещей и продуктов был открыт на центральной площади Приштины. Правительство Болгарии выделило помощь в 100 тысяч евро.