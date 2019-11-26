Новоанглийское убийство

На экраны выходит детективный фильм «Достать ножи» американского кинорежиссёра Райана Джонсона, известного широкой публике как постановщик восьмого эпизода «Звёздных войн».
Действие фильма разворачивается по схеме классического детектива: под подозрением в убийстве оказываются практически все персонажи. Хитроумный детектив с французским именем разгадает загадку убийства к концу фильма.
«Этот фильм не против Трампа и не за Трампа. Он – об обсуждении в кругу семьи вопросов, беспокоящих нашу страну», – считает актриса Джейми Ли Кёртис.
По словам актёра Дона Джонсона, серьёзные проблемы современной Америки обсуждаются в фильме с изрядной долей юмора:
«По моему, мы затронули политические вопросы честно и с юмором, показав то, как влиятельные люди относятся к иммигрантам и цветным, но мы показываем это осторожно, так сказать, подспудно».
Роль частного детектива Бенуа Блана исполняет английский актёр Дэниэл Крейг. По его словам, успех фильма зависит от успешного взаимодействия актёров:
«Самое важное, что должен делать актёр – слушать. Потому что игра актёра это ответ, реакция. Именно так она становится настоящей и увлекательной. Именно так рождаются самые лучшие гэги. Лучшие комедианты слушают один другого, а затем расстреливают друг друга репликами».
«Достать ножи», фильм о расследовании загадочного убийства в Новой Англии, выходит на экраны российских кинотеатров 28 ноября.