Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

кино

Новоанглийское убийство

Новоанглийское убийство
Авторское право
REUTERS/Phil McCarten
Euronews logo
  Юрий Смирнов  и Reuters
Размер текста Aa Aa

На экраны выходит детективный фильм «Достать ножи» американского кинорежиссёра Райана Джонсона, известного широкой публике как постановщик восьмого эпизода «Звёздных войн».

Действие фильма разворачивается по схеме классического детектива: под подозрением в убийстве оказываются практически все персонажи. Хитроумный детектив с французским именем разгадает загадку убийства к концу фильма.

Я хотел снять хороший детектив. Я вырос на книгах Агаты Кристи, поэтому решил, что нужно сделать историю в таком же духе, но так чтобы события разворачивались в современной Америке, чтобы персонажи обсуждали между собой злободневные темы.
Райан Джонсон
режиссёр, сценарист и продюсер фильма

«Этот фильм не против Трампа и не за Трампа. Он – об обсуждении в кругу семьи вопросов, беспокоящих нашу страну», – считает актриса Джейми Ли Кёртис.

По словам актёра Дона Джонсона, серьёзные проблемы современной Америки обсуждаются в фильме с изрядной долей юмора:

«По моему, мы затронули политические вопросы честно и с юмором, показав то, как влиятельные люди относятся к иммигрантам и цветным, но мы показываем это осторожно, так сказать, подспудно».

Роль частного детектива Бенуа Блана исполняет английский актёр Дэниэл Крейг. По его словам, успех фильма зависит от успешного взаимодействия актёров:

«Самое важное, что должен делать актёр – слушать. Потому что игра актёра это ответ, реакция. Именно так она становится настоящей и увлекательной. Именно так рождаются самые лучшие гэги. Лучшие комедианты слушают один другого, а затем расстреливают друг друга репликами».

«Достать ножи», фильм о расследовании загадочного убийства в Новой Англии, выходит на экраны российских кинотеатров 28 ноября.

Видеомонтаж • Wolfgang Spindler

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.