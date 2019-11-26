Новоанглийское убийство

На экраны выходит детективный фильм «Достать ножи» американского кинорежиссёра Райана Джонсона, известного широкой публике как постановщик восьмого эпизода «Звёздных войн».

Действие фильма разворачивается по схеме классического детектива: под подозрением в убийстве оказываются практически все персонажи. Хитроумный детектив с французским именем разгадает загадку убийства к концу фильма.

Я хотел снять хороший детектив. Я вырос на книгах Агаты Кристи, поэтому решил, что нужно сделать историю в таком же духе, но так чтобы события разворачивались в современной Америке, чтобы персонажи обсуждали между собой злободневные темы. Райан Джонсон режиссёр, сценарист и продюсер фильма

«Этот фильм не против Трампа и не за Трампа. Он – об обсуждении в кругу семьи вопросов, беспокоящих нашу страну», – считает актриса Джейми Ли Кёртис.

По словам актёра Дона Джонсона, серьёзные проблемы современной Америки обсуждаются в фильме с изрядной долей юмора:

«По моему, мы затронули политические вопросы честно и с юмором, показав то, как влиятельные люди относятся к иммигрантам и цветным, но мы показываем это осторожно, так сказать, подспудно».

Роль частного детектива Бенуа Блана исполняет английский актёр Дэниэл Крейг. По его словам, успех фильма зависит от успешного взаимодействия актёров:

«Самое важное, что должен делать актёр – слушать. Потому что игра актёра это ответ, реакция. Именно так она становится настоящей и увлекательной. Именно так рождаются самые лучшие гэги. Лучшие комедианты слушают один другого, а затем расстреливают друг друга репликами».

«Достать ножи», фильм о расследовании загадочного убийства в Новой Англии, выходит на экраны российских кинотеатров 28 ноября.