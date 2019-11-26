Задержания у парламента в Тбилиси

При разгоне манифестации у парламента в Тбилиси полиция применила водометы. Как минимум, три участника акции получили травмы. За неподчинение требованиям сотрудников правоохранительных органов и мелкое хулиганство задержаны 28 человек.

Демонстрации в Грузии начались две недели назад после того, как правящая партия "Грузинская мечта" заблокировала внесение поправок в конституцию страны.

"У нас были договоренности. Бидзина Иванишвили сначала пообещал реформу, а потом сыграл с народом довольно злую шутку. Никто не намерен с этим мириться. А потому мы будем и дальше выходить на манифестации на фоне все более острого протеста", - заявил лидер "Европейской Грузии" Гига Бокерия.

"Все в Грузии понимают: Иванишвили должен уйти. И он уйдет. Ему решать, когда - сегодня или завтра. Но с этим правительством покончено. Пришло время: мы за смену режима, но мирным путем. Таков и сам дух наших демонстраций", - говорит депутат от "Единого национального движения" Тина Бокучава.

Манифестанты требуют отставки правительства и проведения досрочных парламентских выборов по пропорциональной системе, переход на которую как раз и не поддержала правящая партия. Оппозиция считает, что существующая смешанная система дает "Грузинской мечте" значительное преимущество.

"Я выступаю против того же, против чего выступают все здесь собравшиеся: против несправедливости и беспорядка в стране. Вместо того, чтобы исправить ошибки предыдущего правительства, они делают только хуже. Мы требуем проведения выборов по пропорциональной системе, чтобы все партии могли получить то, что заслуживают", - говорит Манана Хучуа, жительница Тбилиси

В акциях протеста участвуют около двадцати грузинских оппозиционных партий и движений. Среди манифестантов много гражданских активистов и студентов.