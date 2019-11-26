Тракторы в Берлине

Пять тысяч тракторов парализовали движение в центре Берлина. Фермеры со всей Германии собрались в столице на акцию протеста против аграрной политики властей. Демонстрация организована вблизи символа города — Бранденбургских ворот. Фермеры выступают против запланированных ограничений в использовании удобрений. Они также говорят, что новые меры по защите климата могут существенно осложнить ведение сельскохозяйственной деятельности.

К проведен акций протеста призвало движение "Земля объединяет". Ранее манифестации прошли в других городах страны.

Мартин Лакамп приехал в Берлин из федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия: "Аграрная политика должны быть разработана лучшим образом, чтобы мы смогли продолжить заниматься сельским хозяйством. Мы не можем постоянно заполнять какие-то документам, следовать новым ограничениям. Нам нужна возможность просто работать и существовать дальше".

Берндт Блайс живет в федеральной земле Саксония-Анхальт. Он говорит: "Судя по публикациям в СМИ во всем обвиняют фермеров. Это нас очень беспокоит. Наша чаша терпения переполнена и мы хотим об этом сказать на нашей демонстрации".

REUTERS/Annegret Hilse

Недовольство фермеров вызвал, в частности, план мер по защите насекомых , который включает запрет на использование пестицидов, в том числе глифосата. Правительство также предлагает бороться с загрязнением грунтовых вод нитратами, отказавшись от применения навоза. В прошлом году Европейский суд постановил, что в Германии не соблюдаются нормативы ЕС по уровню содержания нитратов в подземных водах и обязал федеральное принять действенные меры.