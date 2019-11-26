Что главное для евродепутатов

Программа «Вкратце из Брюсселя»:

Первого декабря возмёт на себя властные полномочия новая Еврокомиссия, если в среду весь её состав утвердят евродепутаты.

Председатель Урсула фон дер Ляйен решила разделить работу на четыре основных направления: изменение климата, безработица, гендерное равенство и миграция.

А какую задачу высшего исполнительного органа ЕС считают приоритетной законодатели? Корреспондент Евроньюс Елена Кавалоне распрашивала об этом депутатов Европарламента в Страсбурге.

Ирланский правоцентрист назвал первое - то есть спасение планеты от глобального потепления или похолодания:

«Должен выделить изменение климата, хотя все четыре направления важны, - сказал Шон Келли. - Нам нужно добиться больше прогресса за короткое время, а это требует эффективности уже сейчас, а не в идеалистичном будущем. У всех может быть цель в будущем, но что ты собираешься делать с этим прямо сейчас, Урсула? Вот что я хочу знать ».

"Изменение климата, - повторила коллегу либерал из Испании Мария Родригес Рамос. - Мы в чрезвычайной ситуации. Ради будущего Европы и будущего мира Евросоюз должен взять на себя лидерство в этом. В первые дни нам нужна "Зелёная сделка».

«Я бы взялся за миграцию, рядом с ней безработица, - сказал ультраправый француз Тьерри Мариани. - Мигранты подрывают заработную плату и причиняют социальные издержки нашим людям».

"Я не хочу нигде ставить флажок Евросоюза, потому что состою в партии "Брексит", - сказала Клэр Фокс. - Я считаю ЕС антидемократичной и нелегитимной организацией. Так что я могу поставить галочку, но не флажок ЕС, если вы не против».

Англичанка все-таки отметила безработицу.

«В моей родной Испании большая часть населения не занята, - сказал правоцентрист Антонио Лопес Итурис. - Цифровая революция - это фантастика, но она создает кошмарную безработицу, которую мы должны победить, и это должно быть приоритетом».

"Безработица, - сказал итальянский независимый евродепутат Фабио Кастальдо. Минимальная заработная плата в час, обещанная Урсулой, имеет решающее значение, чтобы избежать социального демпинга и разницы в зарплатах между различными странами. Это также подрывает единство Евросоюза. Мы будем критиковать фон дер Ляйен, если она не будет соблюдать свои обязательства перед нами ».