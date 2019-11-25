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Япония

Токийские художники переносят внутренний мир на стены

Токийские художники переносят внутренний мир на стены
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Токийская арт-площадка - сгусток энергии, идеальное место для тех, кто ищет новые идеи в этом динамичном мегаполисе. Знакомьтесь: добродушный монстр Luv, его все чаще можно встретить на стенах токийских зданий. Его придумала художница, называющая себя Ly. Она рассказывает: "У меня в голове роятся целые миры, я хотела перенести свои идеи в реальность и решила, что стены домов для этого - отличная площадка и опора. Так я пришла к уличному искусству".

В искусство с головой - именно такое полное погружение, стирающее грани реальности, предлагает зрителям группа художников из творческой лаборатории teamLab.

Такаши Кудо из этой творческой команды рассказывает: "Мы считаем, что искусство, творчество невозможно интерпретировать, объяснить словами; в него нужно нырять, задействуя все органы чувств".

На острове Одайба близ Токио разместился уникальный музей цифрового искусства. Экспозицию Boarderless здесь открыли дизайнеры из teamLab. Усилиями этого же коллектива в городе действует еще один крайне популярный интерактивный музей - "Планеты".

Такаши Кудо из teamLab рассказывает: "Экспозиция Boarderless сбивает некоторых посетителей с толку, они порой выглядят озадаченными. Мы видим самые разные разные эмоции, некоторые активно фотографируют, чтобы потом выложить снимки в соцсети. У нас нет единственно правильных ответов. Мы ищем - так, как это происходит в жизни... Наш музей под названием "Планеты" предлагает еще более невероятные впечатления. На входе вы должны снять обувь и дальше двигаться босиком. Это довольно необычно, мы обещаем вам очень реалистичный опыт".

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