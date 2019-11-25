"Хезболлах" против антиправительственных демонстрантов в Бейруте

Столкновения между антиправительственными демонстрантами и сторонниками военнизированного шиитского движения "Хезболлах" в Ливане. Первые вот уже пять недель протестуют против ухудшения экономической ситуации и коррумпированности политической элиты, вторые ранее выступили против отставки премьер-министра Саада Харири. В ночь на понедельник они в течение нескольких часов забрасывали друг друга камнями у одного из мостов в центре Бейрута. Для их разгона полиции пришлось применить слезоточивый газ. Как минимум пять человек получили ранения.