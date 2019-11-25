Израиль выслал из страны Омара Шакира, главу израильского и палестинского отделения правозащитной организации Human Rights Watch. В начале месяца Верховный суд подтвердил законность решения правительства о депортации Шакира в связи с обвинениями в том, что он поддерживает кампанию бойкота еврейского государства. Вердикт суда Шакир назвал нападением на правозащитное движение:

"Если израильское правительство без всяких последствий может депортировать тех, кто документирует случаи нарушения прав человека, как мы сможем это остановить? Мы верим в свободу слова, включая право призывать к бойкоту, или выступать против такового".

В то же время, по словам Шакира, сам он в качестве представителя организации никогда не поддерживал бойкот Израиля. Речь идет о международном общественном движении BDS, которое выступает против строительства поселений на оккупированных палестинских территориях, и против дискриминации граждан Израиля арабского происхождения. Сторонников этого движения Израиль обвиняет в антисемитизме.