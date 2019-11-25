Еврокомиссар по защите женщин. Помощь Эфиопии и Судану

Программа "Вкратце из Брюсселя":

«Остановить феминицид» (то есть женоубийство) требовали участники демонстраций в Брюсселе и других европейских столицах. Они были прошли в минувшие выходные накануне Международного дня борьбы за ликвидацию насилия против женщин.

Еврокомиссия назвала одним из своих приоритетов защиту жертв и наказание правонарушителей. Руководить этими усилиями будет комиссар по вопросам равенства Хелена Далли. Этот бывший член правительства Мальты призывает включить насилие против женщин в список преступлений, содержащийся в Договоре о Евросоюзе.

«Конечно, это преступление, - сказала она. - У нас не может быть людей, которые живут в страхе, - будь то перед физическим насилием, психологическим насилием или экономическим насилием».

По официальной статистике, 43% женщин подверглись психологическому насилию со стороны связанных с ними мужчин.

20% пострадали от физического насилия.

В Евросоюзе каждую неделю партнёры или бывшие партнёры убивают 50 женщин.

«Ужасно видеть, что после многих лет нашей работы в этой сфере такие цифры в реальности продолжают расти, - продолжала Далли. - Мы также знаем, что о многих случаях не сообщается».

Еврокомиссар хочет, чтобы все члены Евросоюза ратифицировали Стамбульскую конвенцию, обязывающую пресекать домашнее насилие. 6 стран ЕС этого пока не сделали.

Кроме того, ставится задача облегчить преследование подозреваемых в таких преступлениях, которые сбежали от наказания за границу.

Совет ЕС утвердил еврокомиссаров

Совет Евросоюза утвердил в понедельник список кандидатов в члены Еврокомиссии, которую возглавит Урсула фон дер Ляйен. В нём представлены все страны ЕС, кроме выходящей из него Великобритании.

В среду весь состав высшего органа исполнительной власти будет представлен на голосование депутатов Европейского парламента в Страсбурге.

Помощь Эфиопии и Судану

Европейский союз обязался лучше поддерживать третьи страны с переходной экономикой. На встрече в Брюсселе министры иностранных дел и развития ЕС сосредоточились на помощи Эфиопии и Судану.

Со своей стороны, эфиопский министр образования поделился своим опытом достижения гендерного равенства. В 2016 году его страна подписала с ЕС соглашение о стратегическом сотрудничестве.