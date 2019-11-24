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«Моржи» отмечают День моржа

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  Павел Барсуков 
«Моржи» отмечают День моржа
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«Моржи» отмечают День моржа: на Байкале десятки любителей зимнего плавания открыли купальный сезон. Температура воды у берега — +3°C. Впрочем, даже летом озеро редко прогревается выше десяти.

«Если ждать, пока вода потеплеет, ждать сезона, пока можно будет искупаться — лучше уж купаться круглый год».

Закалённых пловцов не пугают волны. Врагом «моржей» считаются тяжёлые и острые льдины, но знаменитый байкальский лёд появится позже, поэтому ноябрь считается прекрасным сезоном для зимнего плавания.

«Практически не болею. Я забыла, когда у меня были простудные заболевания».

Международный день моржа был учреждён Всемирным фондом дикой природы более десяти лет назад. Российские любители зимнего отдыха, которых «моржами» называют минимум с прошлого века, сочли праздник и своим тоже. В других северных странах экстремалов называют «выдрами», «нерпами», «тюленями» или «белыми медведями».

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Видеомонтаж • Павел Барсуков

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