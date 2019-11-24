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Китай

Гонконг: рекордная явка

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  Павел Барсуков 
Гонконг: рекордная явка
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Reuters
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Гонконгская оппозиция заявляет, что лидирует на выборах в районные советы — муниципальные органы власти. Воскресное голосование сопровождалось рекордной явкой — более 71%, вдвое выше, чем в прошлый раз.

Reuters

Ряд наблюдателей рассматривают местные выборы как своеобразный референдум о доверии главе особого административного района Кэрри Лам — на фоне массовых антиправительственных протестов, которые не прекращаются уже несколько месяцев. Впрочем, в дни предвыборной кампании выступления и стычки несколько поутихли.

Reuters

Сейчас три четверти муниципальных депутатов относят к числу сторонников прокитайской администрации. Оппозиционеры надеются, что после выборов соотношение станет обратным.

Впрочем, прямой власти у муниципальных депутатов не так много: в коллегии, избирающей главу Гонконга, у них меньше 10% голосов.

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