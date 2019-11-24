Наводнения во Франции и Италии

Жертвами наводнений во Франции стали не менее двух человек. Четверо числятся пропавшими без вести. Тела погибших были обнаружены в департаменте Вар.

За последние дни в четырех департаментах юга и юго-востока страны выпала двух-трехмесячная норма осадков. Несколько рек вышли из берегов. Так, в реке Аржанс, протекающей через город Рокбрюн, уровень воды стремительно повысился более чем на 5 метров — это рекордный показатель за все время метеонаблюдений. В регионе затоплены сотни зданий и даже улицы таких крупных городов как Ницца и Канны. Тысячи домов остались без электричества.

Прервано сообщение по железнодорожной ветке между Францией и Италией.

Из-за непогоды режим чрезвычайного положения объявлен в ряде регионов Италии. На трассе Турин - Савона из-за дождей и вызванного ими грязевого оползня обвалился участок автомобильной эстакады.

Vigili del Fuoco/Handout via REUTERS

Местные жители говорят, что удары стихии усугубляются недостаточными мерами по укреплению речных берегов.

"Мэр нашего города и правительство ничего не делают", — жалуется владелец дома Савоне.

В области Пьемонт продолжаются поиски пропавшей без вести женщины. Стихия затронула как юг страны, в частности Калабрию, так и север, в Валле д"Аоста около тысячи людей оказалась отрезаны от внешнего мира из-за схода лавин.