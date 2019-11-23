День памяти жертв Голодоморов

На Украине состоялись мероприятия в память о Голодоморе — массовом голоде начала 1930-х годов, жертвами которого стали миллионы человек.

В траурный день, последнюю субботу ноября, официально говорят о Голодоморах — вспоминая также бедствия начала 20-х и конца 40-х годов.

Президент страны Владимир Зеленский, выступавший в Киеве, заявил, что Украина никогда не сможет забыть и простить произошедшее:

«Как вообще могла появиться мысль уничтожить целый народ? Как можно забирать у людей последнюю кроху хлеба? а с ней и последнюю кроху надежды?»

На Украине Голодоморы называют целенаправленным уничтожением украинского народа со стороны руководства СССР. Трагедию начала 1930-х признали геноцидом два десятка государств.