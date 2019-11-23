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Япония

G20 хочет реформировать ВТО

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  Андрей Позняков 
G20 хочет реформировать ВТО
Авторское право
Eugene Hoshiko/Pool via REUTERS
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Страны «Большой двадцатки» выступают за реформирование Всемирной торговой организации. Такая позиция была представлена по итогам заседания министров иностранных дел в японском городе Нагоя. Этот вопрос называли одним из основных на переговорах. Представители государств-членов международного клуба выразили готовность взять на себя лидирующую роль в переустройстве ВТО и в пересмотре правил организации.

У членов «Двадцатки» есть общее понимание, что необходимо реформировать ВТО, базовый элемент многосторонней торговой системы. Это нужно, чтобы ответить на вызовы, с которыми сталкивается мировая торговля.
Тосимицу Мотэги
Глава МИД Японии

Перед завершением встречи министров иностранных дел стран «Большой двадцатки» в Нагое состоялась церемония передачи полномочий председательства Саудовской Аравии. Ожидается, что следующий саммит G20 пройдёт в Эр-Рияде в ноябре следующего года.

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