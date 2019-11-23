Комендантский час в Боготе

"Гарантировать безопасность всех граждан столицы", - так объяснили колумбийские власти своё решение ввести в Боготе и её окрестностях комендантский час из-за непрекращающихся протестов. В пятницу министр обороны Колумбии Карлос Ольмес Трухильо завил, что накануне в столкновениях с полицией погибли трое человек, 273 получили ранения, а в столичной мэрии сообщили, что 230 человек задержаны за нарушение общественного порядка, грабежи и вандализм.

"Несколько минут назад в качестве верховного главнокомандующего вооруженными силами и полицией и по согласованию с мэром Боготы Энрике Пеньалосой мною был введён комендантский час в населенных пунктах Кеннеди и Сьюдад-Боливар-и-Боза с 8 часов вечера, а для всей столицы, с 9 часов вечера", - объявил в пятницу президент Колумбии Иван Дуке. Он призвал сограждан к национальному диалогу, чтобы решить накопившиеся социальные проблемы.

В четверг по всей Колумбии прошли многотысячные протесты, вызванные недовольством социальной и экономической политикой администрации Дуке. Для обеспечения порядка все сухопутные и речные границы были закрыты.