Кораблекрушение под Одессой: сел на мель танкер

Одессе может грозить экологическая катастрофа: у побережья терпит бедствие танкер «Делфи». Сообщается, что судно сорвалось с якоря и село на мель, после чего из-за волн и ветра завалилось на борт.

Из танкера началась утечка нефтепродуктов: их содержание в воде превысило норму уже более чем в 50 раз, хотя ранее сообщалось, что на борту нет ни нефти, ни топлива: по данным украинских СМИ, корабль по меньшей мере сутки оставался без управления и электроэнергии.

Максим Куцый, глава Одесской области:

«Владелец судна не связывался с нами, мы сами не могли с ним связаться. Официально корабль должен был идти под флагом Молдавии, но эта информация сейчас уточняется».

На борту находились три члена экипажа — граждане Украины. Долгое время они отказывались покидать танкер. В итоге спасатели решили эвакуировать их силой. Все трое доставлены в больницу; капитан, остававшийся на мостике в момент трагедии, находится в тяжёлом состоянии.