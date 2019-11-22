Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

Срочная новость

Украина

Кораблекрушение под Одессой: сел на мель танкер

 Комментарии
  Павел Барсуков 
Кораблекрушение под Одессой: сел на мель танкер
Euronews logo
Размер текста Aa Aa

Одессе может грозить экологическая катастрофа: у побережья терпит бедствие танкер «Делфи». Сообщается, что судно сорвалось с якоря и село на мель, после чего из-за волн и ветра завалилось на борт.

Из танкера началась утечка нефтепродуктов: их содержание в воде превысило норму уже более чем в 50 раз, хотя ранее сообщалось, что на борту нет ни нефти, ни топлива: по данным украинских СМИ, корабль по меньшей мере сутки оставался без управления и электроэнергии.

Максим Куцый, глава Одесской области:

«Владелец судна не связывался с нами, мы сами не могли с ним связаться. Официально корабль должен был идти под флагом Молдавии, но эта информация сейчас уточняется».

На борту находились три члена экипажа — граждане Украины. Долгое время они отказывались покидать танкер. В итоге спасатели решили эвакуировать их силой. Все трое доставлены в больницу; капитан, остававшийся на мостике в момент трагедии, находится в тяжёлом состоянии.

Подписывайтесь на Euronews в социальных сетях
Telegram, Одноклассники, ВКонтакте,
Facebook, Twitter и Instagram.

Эфир и программы Euronews можно смотреть
на нашем канале в YouTube

Видеомонтаж • Павел Барсуков

Евроньюс более недоступен в Internet Explorer. Этот браузер не обновляется компанией Microsoft и не поддерживает последние технические параметры. Мы рекомендуем использовать другие браузеры, такие как Edge, Safari, Google Chrome или Mozilla Firefox.