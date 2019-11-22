Они бежали из Турции

Тысячи турецких граждан потеряли работу, социальный статус, свободу из-за подозрений в связях с движением Гюлена. Еще тысячи покинули страну, опасаясь преследований. Euronews предлагает несколько историй, рассказанных турецкими гражданами, обосновавшимися в Греции.

... Салоники, древний город на севере Греции, стал приютом для многих и многих политических беженцев из соседней Турции. Люди приезжают сюда с 2016 года, когда после июльской попытки госпереворота турецкие власти начали преследовать сторонников движения исламского писателя, общественного деятеля и бывшего имама Фетхуллаха Гюлена. Именно его официальная Анкара обвиняет в попытке организации путча. Наблюдатели говорят о настоящей "охоте на ведьм": в общей сложности с той июльской ночи в стране арестованы свыше 150 тысяч человек, столько же уволены, тысячи людей занесены в "черные списки" и живут в страхе (ООН отметила, что многократное продление чрезвычайного положения в Турции привело к серьёзным нарушениям прав человека).

История Мусы

Поговорить с нашим журналистом согласился Муса, хозяин маленького кафе в Салониках.

До эмиграции в Грецию Муса работал в строительном бизнесе. Он также входил в наблюдательный совет, контролировавший работу гюленовсской школы на севере Турции (напомним, что гюленовские школы существуют в разных странах, но не имеют единого бренда - речь идет скорее об общности идеологических принципов их организаторов, многие из которых считают Гюлена духовным наставником). После попытки переворота школы были объявлены вне закона.

Муса вспоминает: "Меня обвинили в том, что я был членом террористической организации, что поддерживал движение Гюлена финансово, был активистом. Из-за этих обвинений я 8 месяцев провел в тюрьме. В заключении было очень тяжело. Мы, 22 взрослых человека, ютились в крошечной камере, нам не хватало места, воды, еды. Да, еще читать запрещали, даже Коран".

Муса считает, что ему повезло: его отпустили за отсутствием состава преступления, семья смогла уехать. Расставание с родиной наш собеседник назвал "душераздирающим".

История Ахсен

Ахсен - еще одна жертва политических преследований в Турции. В Салониках женщине живется нелегко, одежду для дочки она в ищет в благотворительном магазине.

Ахсен - химик по образованию, на родине преподавала в гюленовской школе. Там же работал ее муж. после попытки переворота обоих уволили. Из Турции они бежали тайком.

«"Когда мы пересекали реку Эврос, было очень темно, мы несли нашу дочь на руках и бросили все свои вещи, - вспомнает женщина. - В Салониках мы оказались ни с чем. В благотворительном магазине мы нашли одежду и предметы первой необходимости".

Турецкие власти объявили все гюленовские структуры враждебными государству. Сам Гюлен с 1999 года живет в США и какую-либо причастность к попытке переворота отрицает.

Наша героиня вместе с дочкой приглашает нас в центр "Ирида". Эта благотворительная структура в Салониках опекает около 300 женщин из 35 стран. Активисты отмечают, что число беженцев из Турции растет. Менеджер центра Криста рассказывает: "Только вчера мы зарегистрировали четырех новых выходцев из Турции. Одна из наших главных задач - помочь подтвердить их образование, опыт работы, оформить документы так, чтобы они смогли выйти на местный рынок труда. Большинство наших женщин имеют детей, ребят записывают в греческие школы и у них на первых порах возникают трудности в изучении языка".

После попытки переворота Ахсен и ее муж были арестованы; мать на тот момент 15-месячного ребенка провела более года в тюрьме. Девочка осталась с родственниками После освобождения семья приняла решение покинуть страну. Муж Ахсен сделал запрос на получение статуса беженца в Германии, жена живет в Салониках. "На мой взгляд, в Турции больше нет независимой системы правосудия, - говорит Ахсен. - Мое самое болезненное воспоминание из тюремного периода - это молодая мать, помещенная за решетку с месячным малышом. У нее было мало молока, ребенок был совсем худеньким, а накормить его мы не могли".

История Бекира

В деревне под Салониками мы встречаем Бекира. Его история напоминает историю Ахсен: до переворота он преподавал информатику в гюленовской школе, затем его уволили. Мужчина получил пристанище в Греции, семью финансово поддерживает гуманитарное ведомство ООН. Бекир уточняет, что просто работал в гюленовской школе, не занимаясь никакой политической деятельностью: "Первого сентября меня уволили указом президента под номером 672. Тогда работы сразу лишились 62 тысячи человек, - вспоминает он. - Меня сразу назвали преступником, не предоставили возможности защищать себя. Для меня это означало социальную смерть. Кстати, вскоре после моего увольнения власти арестовали двух моих адвокатов. Я стал искать юриста, обратился к 11 специалистам. 10 адвокатов прямо сказала, что не будут связываться с моим делом. Я считаю, что сегодня в Турции установлена полная диктатура".

Бекир знает Коран наизусть, но ежедневно перечитывает книгу. Он говорит, что в учении Гюлена ему близки идеи приоритетности образования, молитвы и разрешения конфликтов через диалог.

"Вот две две книги о пророке Мухаммеде, одна из них написана Гюленом, - показывает и рассказывает Бекир. - Их наличие в Турции сегодня рассматривается как доказательство вашей вины. До моего отъезда из страны я закопал семь огромных пакетов книг. Потому что из-за них многие оказываются в тюрьме".

История Ясемин

Ясемин до отъезда из Турции руководила студенческим общежитием, в котором жили слушатели гюленовских учебных заведений и другая молодежь. Наша героиня также являлась волонтером в нескольких благотворительных организациях.

Все гюленовские структуры до июля 2016 года существовали в Турции совершенно открыто и официально. Когда начались облавы, Ясемин ждала ребенка. Она вспоминает: "Школы закрыли, а нас внесли в списки подлежащих аресту лиц. Для меня это означало невозможность обратиться в родддом, там ведь вас регистрируют. Мы решили рожать дома. К нам приехала акушерка и предупредила: "Не кричи!". Я сказала, что постараюсь... Мы остались в Турции еще на 2 года и каждый день боялись, что нас посадят".

Выпущенные из тюрем или занесенные в черный список учителя, менеджеры, госслужащие, бизнесмены не имеют шансов найти работу на родине. Для многих выход один - эмиграция, жизнь и карьера с нуля за рубежом.

За 2018 год страны ЕС получили 25 тысяч запросов о предоставлении убежища турецким гражданам, что вдове больше, чем годом раньше. Отток интеллигенции продолжается