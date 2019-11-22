Новое поприще Туска. Зонтик НАТО. США и поселения

Передачу «О положении Союза» ведёт в Брюсселе Штефан Гробе:

"Последние пять лет Дональд Туск служил председателем Европейского совета. На этом посту он осуждал «брексит», а также усиление правых партий в Восточной Европе, включая его родную Польшу.

Через несколько дней Туск передаст дела своему преемнику, бельгийскому либералу Шарлю Мишелю.

Новое поприще Туска

Но он не уходит на пенсию. На этой неделе Туск был избран председателем Европейской народной партии, крупнейшей политической семьи в Европе.

Его яростная критика автократичных и националистических лидеров в партийных рядах направлена на одну невидимую цель.

Это — венгр Виктор Орбан. Его членство в народной партии по-прежнему приостановлено, поэтому он не был приглашен на коронацию Туска.

Под зонтиком НАТО

Институция, которая знает кое-что о внутренней борьбе в наши дни, - это НАТО.

Француз Эммануэль Макрон только что объявил этот альянс «умственно мертвым».

На этой неделе министры иностранных дел НАТО встретились в Брюсселе, чтобы во всем этом разобраться.

Мы спросили министра из государства восточного фронта - Латвии, находится ли НАТО в опасности.

«Нам очень важно понимать, что Европа не может гарантировать себе безопасность без Соединённых Штатов и Канады. И на самом деле, США и Канаде спокойнее, и они более влиятельны, если они состоят в альянсе. Поэтому я бы не согласился с мнением, выраженном в очень известной цитате президента Макрона, - ответил Эдгар Ринкевичс. - Мы рассматриваем всех наших союзников одинаково. Мы доверяем США, мы доверяем Франции, мы доверяем Германии, Италии, Польше, я мог бы упомянуть всех из почти тридцати союзников, - ведь Северная Македония становится 30-м членом НАТО ».

Спор из-за поселений

На этой неделе администрация Трампа выбросила десятилетия ближневосточной дипломатии за борт. Вашингтон внезапно заявил, что больше не считает израильские поселения нарушением международного права.

Можно представить, что у американского президента есть сейчас и более неотложные проблемы...

Пытаясь поставить Трампа на место, остальные 14 членов Совета Безопасности ООН осудили его ход. Для них поселения остаются незаконными по международному праву.

Как выглядит ситуация на местах, где евреи и арабы живут бок о бок каждый день? Изабель Маркеш да Силва передала репортаж из Хеврона, где одну экскурсию проводят по очереди израильтянин и палестинец".

Репортаж из разделённого Хеврона

В Хевроне, крупнейшем городе на Западном берегу, израильская общественная организация «Нарушая молчание», состоящая из бывших военнослужащих, устраивает образовательные экскурсии. Гид показывает так называмую «стерильную зону» в историческом центре, где ходить и ездить разрешено только еврейским поселенцам.

Те немногие палестинцы, которые всё ещё живут в этой зоне, входят в свои дома с черного хода или по лестнице-стремянке. Их окна забраны решётками для защиты от бросаемых камней.

«Самая важная история в Хевроне - это концепция сегрегации, - говорит гид Иегуда Сяул, - Посмотрите на карту. Все поселения расположены к югу от старого города, поэтому все ворота, ведущие в старый город или из него на юг, закрыты для палестинцев».

650 солдат охраняют тысячу евреев, которые живут в старом квартале Хеврона рядом с 200 тысячами палестинцев. Многие поселенцы говорят, что им нужны меры безопасности, но они считают арабов такими же людьми, как они, и предпочитают мирное сосуществование.

«Мы считаем, что все должны жить в мире вместе, - говорит один из поселенцев. - Помните, в Южной Африке был апартеид, при нём учили, что черные люди не могут жить с белыми людьми. И это было зло, потому что мы верим в мир и совместную жизнь, верно?"

После пересечения военного контрольно-пропускного пункта, экскурсию продолжает палестинская неправительственная организация «Молодежь против поселений». Её гид рассказывает о том, как такая политика сегрегации евреев и арабов не позволять ни тем, ни тем нормально жить:

«Израильская армия приказала закрыть рынок, - говорит Исса Амро. - Поселенцы заняли крышу, устроили там детский сад как форпост, а это запрещено израильскими законами. Они врывались в магазины, там всё разрушали и жгли. Они брасают мусор с занимаемых крыш».

Эти два гида дружат, основанные ими организации сотрудничают и их экскурсии посещают туристы, тысячи местных жителей, в том числе много студентов.