Йоханнис и Дэнчилэ завершили предвыборную кампанию

Действующий президент Румынии Клаус Йоханнис, явный фаворит второго тура намеченных на воскресенье выборов, и его соперница - экс-премьер Виорика Дэнчилэ, обратились в пятницу к избирателям с завершающей предвыборную кампанию речью.

55-летняя Дэнчилэ, глава Социал-демократической партии (которой в первом туре отдали голоса 23,5 % граждан), назвала главу государства "трусом" за то, что он отказался участвовать в предвыборных дебатах: "Я до последнего надеялась, что мы сойдемся лицом к лицу и покажем нашу ответственность перед румынским избирателем, уважение к нему. Но Клаус Йоханнис предпочёл отказаться от этой конфронтации, он хочет дебатов лишь с теми, кому он симпатизирует"!

На митинге в Бакэу 60-летний Йоханнис, лидер Христианско-либерального альянса (набравший в первом туре 36 % голосов), призвал граждан принять массовое участие в выборах, чтобы положить конец 30-летнему правлению Социал-демократов. Те, по его словам, попытались "подчинить себе правосудие и остальные демократические институты": "Мне удалось противостоять Социал-демократической партии достаточно, чтобы Румыния не сошла с европейской траектории. Мне также удалось сохранить имидж нашей страны, благодаря проводимой внешней политике".

В списки для голосования в воскресенье внесены чуть больше 18 миллионов граждан. Избирательные участки откроются в 7 утра по местному времени и будут работать 14 часов. Президент в Румынии избирается путем всеобщего прямого и тайного голосования на пять лет с правом переизбрания.