Ведущая нарколаборатория Ленинградской области

МВД сообщает об обнаружении крупнейшей в Ленинградской области нарколаборатории. Согласно официальным данным, в помещении заброшенного ангара в ходе обысков нашли 80 тонн прекурсоров для изготовления психотропных препаратов, а также около 6 тонн полуфабриката наркотика и более 2 тонн синтетического наркотического вещества. Стоимость находки полиция оценивает в 7 миллиардов рублей.

По подозрению в причастности к деятельности подпольной лаборатории задержаны три человека. По статье о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ им грозит до 8 лет тюрьмы. В МВД сообщают, что по меньшей мере двое задержанных признали вину.