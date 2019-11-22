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Ведущая нарколаборатория Ленинградской области

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  Андрей Позняков 
Ведущая нарколаборатория Ленинградской области
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МВД сообщает об обнаружении крупнейшей в Ленинградской области нарколаборатории. Согласно официальным данным, в помещении заброшенного ангара в ходе обысков нашли 80 тонн прекурсоров для изготовления психотропных препаратов, а также около 6 тонн полуфабриката наркотика и более 2 тонн синтетического наркотического вещества. Стоимость находки полиция оценивает в 7 миллиардов рублей.

По подозрению в причастности к деятельности подпольной лаборатории задержаны три человека. По статье о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ им грозит до 8 лет тюрьмы. В МВД сообщают, что по меньшей мере двое задержанных признали вину.

Видеомонтаж • Андрей Позняков

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