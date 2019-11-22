«Автомобили с душой и сердцем»

Десятки старинных автомобилей на выставке в Берлине. Организаторы утверждают, что это не автошоу в привычном понимании: экспонаты не знамениты ни объёмом продаж, ни скоростью, ни экономичностью — но тем самым они принципиально отличаются от современной массовой продукции:

Ульф Шульц, менеджер "Motorworld Classic":

«Мне кажется, в те времена в создание машин вкладывали больше чувства. Их тогда строили для других целей. Кто-то постоянно искал свою идеальную машину, как например Фердинанд Порше. Что-то подходящее для себя он не нашёл и потому начал строить машины сам. Тогда всё делалось иначе, с другим настроем — поэтому и у машин той эпохи есть сердце, душа и дух».

Восстановление такой машины может занять многие годы: запчастей к моделям 100-летней давности сегодня не найти. Зато их можно сделать прямо дома:

Юрген Шильдхауэр, участник выставки:

«Со старинными технологиями очень весело работать. Тогда всё делали без изысков, решали прямо в лоб, можно сказать примитивно — поэтому даже не нужен специалист, почти всё можно восстановить самостоятельно».

Почти любую из этих машин можно купить: все они на ходу. Хотя хозяева выводят их из гаражей максимум пару раз в год в хорошую погоду.