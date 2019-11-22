Протесты в Колумбии

Более двухсот тысяч человек вышли в четверг на улицы колумбийских городов, выступая против экономической и социальной политики властей. Протестующие требуют сохранения минимальной заработной платы для молодежи и всеобщего права на пенсию, хотя администрация президента Ивана Дуке неоднократно отрицала, что рассматривает реформы в данных сферах.

Другие манифестанты пытаются привлечь внимание к недостаточному, по их мнению, участию правительства в предотвращении убийств правозащитников, а также коррупции в университетах.

Дуке уже заявил, что его администрация услышала требования колумбийцев и готова к сотрудничеству. Тем временем, власти используют слезоточивый газ и водометы для усмирения протестующих. Сообщается о десятках пострадавших как со стороны манифестантов, так и из числа полицейских.

Мы маршируем, потому что устали от правительства президента Ивана Дуке. Мы выступаем против большинства его реформ. Крайне важно выходить на улицы и требовать соблюдения своих прав. Кристиан Торрес манифестант

Несколько правительственных зданий в центре Боготы закиданы камнями. В связи с актами вандализма, в Кали, третьем по величине городе республики, введен комендантский час. Задержаны более ста демонстрантов.